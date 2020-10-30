ليلي علوي تعيد ارتداء فستان قديم فى مهرجان الجونة بعد مرور 25 عاماً

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ليلى علوي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.




ونشرت الفنانة ليلى علوي صورتين لها بنفس الفستان بعد أن عادت ارتدائه فى مهرجان الجونة بعد مرور 25 عاماً ، وعلقت على الصورة وكتبت : الزى المتكرر هو حقاً مجرد عودة مكتسبة بشكل جيد .




يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.

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