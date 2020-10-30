تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

كشف تقرير البورصة الأسبوعي عن تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، حيث سجل حجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 299.6 مليون ورقة، بقيمة 769.4 مليون جنيه.



