تعرف علي أكثر 5 قطاعات تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:27 م
نيفين سمير
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كشف تقرير البورصة الأسبوعي عن تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، حيث سجل حجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 299.6 مليون ورقة، بقيمة 769.4 مليون جنيه.
وإاحتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 291.6 مليون ورقة بقيمة 441.2 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 74.8 مليون ورقة بقيمة 333.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 164.2 مليون ورقة بقيمة 333 مليون جنيه.
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