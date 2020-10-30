إستقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم لعدم وجود تعاملات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:17 م
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30-10-2020، حيث أن اليوم هو العطلة الأسبوعية للبنوك ، كما عطلت البنوك بالأمس بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف 

ونحرص دائما علي عرض اخر سعر للعملات في بعض البنوك وفقاً  لأخر تحديث صادر من البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم  الجمعة
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 30-10-2020

بلغ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.23 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

 
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الجمعة

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وسجل 20.16 جنيه للشراء، 20.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى الأن

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
سعر الدينار الكويتى اليوم

وسعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.
 
 

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