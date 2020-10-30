طارق الإبياري يهنئ ميريهان حسين بعيد ميلادها













ونشر طارق صورة جمعتهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.













ووجه لها رسالة تهنئة خاصة وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا من أجمل وأطيب الناس اللي فى الكون .













يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.





حرص الفنان طارق الإبياري على تهنئة الفنانة ميريهان حسين بعيد ميلادها الذى حل أمس الثلاثين من شهر أكتوبر.