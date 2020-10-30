طارق الإبياري يهنئ ميريهان حسين بعيد ميلادها
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:18 م
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان طارق الإبياري على تهنئة الفنانة ميريهان حسين بعيد ميلادها الذى حل أمس الثلاثين من شهر أكتوبر.
ونشر طارق صورة جمعتهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه لها رسالة تهنئة خاصة وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا من أجمل وأطيب الناس اللي فى الكون .
يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
ونشر طارق صورة جمعتهما وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
ووجه لها رسالة تهنئة خاصة وكتب : كل سنة وأنتي طيبة يا من أجمل وأطيب الناس اللي فى الكون .
يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر شلتوت، عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.