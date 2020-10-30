



كيفية الإستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الإجتماعي





الإستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة في وقت سابق أعلنت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي أن برنامج تكافل وكرامة الذي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة محدودي الدخل شهد زيادة في الفترة الأخيرة بنسبة 320٪ من إجمالي 3.4 مليون جنية مصري إلى 19 مليار جنية مصري، حتى يصل الدعم لـ 2.4 مليون طالب وطالبة لإستكمال دراستهم، كما يصل لـ 16 مليون مواطن مقيد بالتأمينات الاجتماعية.





خطوات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

- يقوم المواطن بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد بشكل صحيح.

- ملئ جميع البيانات المطلوبة، بالإضافة لرقم التكافل الخاص به.

- ثم بعد ذلك يجب الضغط على كلمة الاستعلام.

- سوف يظهر لك إذا تم اختيارك لصرف المعاش أم لا.





الجدير بالذكر أن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في ازمات اقتصادية لبعض المواطنين ، فتزداد عملية التسائلات عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة التضامن بالرقم القومي.



