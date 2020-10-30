حماده هلال يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد ذكى













وعلق على الصورة قائلاً: "لله يرحمك ويحسن إليك وتكون دلوقتي مع كل الحبايب الطيبين يارب ، ارحم أمي رحمة كبيرة وارحم كل إنسان فارق الدنيا ، اللهم إنك أرحم الراحمين".









يشار أن حمادة هلال من المقرر أن يطرح اليوم أغنيته الجديدة طحن فى طحن ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".









أغنية "طحن × طحن" من كلمات هشام عبد الحليم، وألحان حسن سراج، وتوزيع أوكا.









وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها" مع الفنانة منه عرفة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.

نشر الفنان حمادة هلال ، صورة تجمعه بالراحل هيثم أحمد ذكي، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".