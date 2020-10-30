وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجولة تفقدية بموقع إنشاء مصنع غزل ( 1) الجديد الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم، وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج.

جاء ذلك خلال زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتفقد السيد الوزير التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والسيد أحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوم. ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.

أما مركز التدريب الذي يعد قبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج في مصر منذ إنشاءه، فقد تفقد السيد الوزير الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيدا لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب.

جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات - التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق. ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرا رئيسيا في التطوير حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم
وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم

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