موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بمحمد فخري لاعب فريق الشباب في مركز خط الوسط في مباراة الفريق غدًا أمام طلائع الجيش.


ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.


ويفكر موسيماني جيدًا في الدفع بفخري في مركز خط الوسط المدافع بجوار المالي أليو ديانج لتعويض الغيابات في هذا المركز حيث يغيب عمرو السولية وحمدي فتحي بسبب الإيقاف.


الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

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