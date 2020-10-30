مبيعات "الأجانب " بالبورصة تصل الي مليار جنيه خلال شهر أكتوبر

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن الأجانب قد سجلوا صافي مبيعات بلغت نحو مليار جنيه، بنسبة 10.5% من التعاملات، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 371.4 مليون جنيه، بنسبة 6.9% من التعاملات، بينما كان نصيب المستثمرون المحليون 82.6%، وذلك بالتعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

وخسر رأس المال السوقي 2.15% بقيمة 13.3 مليار جنيه، ليغلق عند 605.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 618.7 مليار جنيه بداية الشهر.

هبط "إيجى إكس 30" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.62% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 5.27% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.22% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 17.91% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.



