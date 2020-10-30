مبيعات "الأجانب " بالبورصة تصل الي مليار جنيه خلال شهر أكتوبر
كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن الأجانب قد سجلوا صافي مبيعات بلغت نحو مليار جنيه، بنسبة 10.5% من التعاملات، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 371.4 مليون جنيه، بنسبة 6.9% من التعاملات، بينما كان نصيب المستثمرون المحليون 82.6%، وذلك بالتعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.
وخسر رأس المال السوقي 2.15% بقيمة 13.3 مليار جنيه، ليغلق عند 605.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 618.7 مليار جنيه بداية الشهر.
هبط "إيجى إكس 30" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.62% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 5.27% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.22% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 17.91% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.
وتراجعت إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية بشكل مكثف خلال هذا الشهر حيث وصلت إلى 47.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.005 مليار ورقة منفذة على 793 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 66.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
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