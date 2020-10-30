بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا .. الأسهم الأسيوية تتجه نحو الهبوط بختام التعاملات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:37 م
الاسهم الأسيوية
الاسهم الأسيوية
وكالات
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واجهت الأسهم الأسيوية العديد من الضغوط خلال تداولات الفترة الأسيوية اليوم الخميس، الأمر الذي أثقل على تحركات المؤشرات الرئيسية ودفعها إلى الهبوط في ختام تداولات اليوم.

وزادت تلك الضغوط بسبب تطورات فيروس كورونا والتزايد المخيف في أعداد المصابين في دول أوروبا والولايات المتحدة، واتجاه العديد من الدول إلى حالة الإغلاق من جديد لاحتواء انتشار كورونا، كما أن حالة القلق سيطرت على المستثمرين إزاء نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع اقتراب الموعد المحدد لإجرائها.

هذا، وتراجع مؤشر Hang Seng بنسبة 1.98%، كما سجل كل من مؤشر Shanghai ومؤشر CSI 300 انخفاضا بنسبة 1.47% و1.63% على التوالي. وشهدت أيضا المؤشرات الأسيوية الأخرى تراجعا عند إغلاق جلسة تداول اليوم، حيث اختتم المؤشر الاسترالي ASX 200 التداولات على هبوط بنحو 0.55%، فيما كان المؤشر الكوري Kospi الأكثر تراجعا بتسجيل انخفاضا بنحو 2.56%.

كذلك، أغلقت الأسهم اليابانية تداولات اليوم على تراجع جماعي، حيث سجل مؤشر نيكاي 225 هبوطا بحوالي 1.52%، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.96% في ختام جلسة اليوم.

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