نجم الأهلي يحسم مصيره بعد لقاء طلائع الجيش

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية، أن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيحسم مصيره عقب لقاء الفريق المقبل ضد طلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.


ويستعد الأهلي لمواجهة الطلائع على ملعب "الأهلي we السلام" يوم السبت القادم 31 أكتوبر، في الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز.


ومن المنتظر مشاركة وحيد في الجهة اليسرى بدلاً من على معلول، الذي يعاني من الإصابة التي تعرض لها قبل لقاء العودة أمام الوداد.


وأكدت مصادر مطلعة، أن وحيد قد يطلب الرحيل رسمياً عن القلعة الحمراء، إذا لم يشترك بشكل أساسي في اللقاء.


ويعاني وحيد من تجاهل مدربي الأهلي له منذ انضمامه في يناير عام 2019، حيث يجلس على مقعد البدلاء بشكل متواصل، بسبب تألق معلول.

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