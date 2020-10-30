الأهلي يتقدم والزمالك يتراجع.. تعرف على التصنيف العالمي للقطبين

سجل النادي الأهلي مركزا جديدا في تصنيف الأندية العالمية، حيث قفز 4 مراكز، حسب آخر تحديث لموقع Football Database، في الوقت الذي تراجع فيه مركز الزمالك، نفس عدد المراكز للخلف.





الأهلي كان قد قبع في المركز الـ 47 بعد فوزه أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليتواجد حاليا في المركز الـ43 عالميًا، عقب انتصاره الثاني على الوداد في الإياب بثلاثية مقابل هدف ليتأهل إلى نهائي البطولة، ليحافظ الأحمر على تواجده في صدارة تنصيف الأندية العربية والإفريقية كذلك.





في سياق متصل، تراجع الزمالك 4 مراكز إلى الخلف، حيث بعدما كان متواجدا في المركز 150، بات يحتل الـ 154.





يشار إلى أن نادي الزمالك يتواجد في التصنيف الثاني محليًا والرابع إفريقيًا والسادس على المستوى العربي.