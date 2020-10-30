فرنسا تدخل إغلاقا شاملا واحتجاجات ضد قيود مكافحة كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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شهدت العاصمة الفرنسية باريس في ساعات متأخرة من أمس الخميس مظاهرات احتجاجية ضد قرار الحكومة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد، على خلفية ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا.

 

وأفادت وسائل إعلام بأن المحتجين الذين كانوا يحملون لافتات ويطلقون ألعاب نارية قلبوا صناديق النفايات واعتدوا على مقهى وسط العاصمة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

 

في غضون ذلك، أكدت تقارير صحفية أن الكثيرين من سكان باريس يغادرون المدينة بشكل جماعي، مع بدء إجراءات الإغلاق التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل اليوم، ما تسبب في ازدحامات مرورية في ضواحي العاصمة يصل طولها الإجمالي 500 كلم.

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