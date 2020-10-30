الكشف عن موقف نجم ريال مدريد من مباراة هويسكا

تحدث تقرير صحفي إسباني، عن موقف ماركو أسينسيو، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، من المشاركة في مواجهة هويسكا المقبلة.





موقف أسينسيو من مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ألفريدو دي ستيفانو مواجهة ريال مدريد ضد نظيره هويسكا، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإسباني.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أسينسيو جاهز لإشارة زيدان بشأن المشاركة في المباريات المقبلة، بدءًا من لقاء هويسكا.





وكان أسينسيو قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء الثلاثاء، ولم يستطع إكمال اللقاء.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، قد فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بدوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مع مونشنجلادباخ بنتيجة 2-2، علمًا بأنه خسر اللقاء الأول أمام شاختار بنتيجة 3-2.