الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:30 م
ريهام عبد المحسن
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طالبت لجنة التخطيط بالأهلي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحديد مصير نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي من الاستمرار في صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية.
وقامت لجنة التعاقدات
في البدء في تسويق النجم النيجيري عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء
أثناء الفترة الماضية بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي.
وشددت لجنة التخطيط
في الأهلي على موسيماني ضرورة سرعة حسم مصير أجايي وبعض النجوم في الفريق في أقرب فرصة
وكتابة تقرير بشأن من لا يرغب في استمرارهم من أجل سرعة حسم موقف اللاعبين المعارين
بالإضافة إلى تحديد احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل في بعض المراكز التي تحتاج
للاعبين جُدد خاصة في مركز المهاجم.