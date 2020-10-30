الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

طالبت لجنة التخطيط بالأهلي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تحديد مصير نجم الفريق النيجيري جونيور أجايي من الاستمرار في صفوف الفريق في فترة الانتقالات الحالية.


وقامت لجنة التعاقدات في البدء في تسويق النجم النيجيري عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات في القلعة الحمراء أثناء الفترة الماضية بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي.


وشددت لجنة التخطيط في الأهلي على موسيماني ضرورة سرعة حسم مصير أجايي وبعض النجوم في الفريق في أقرب فرصة وكتابة تقرير بشأن من لا يرغب في استمرارهم من أجل سرعة حسم موقف اللاعبين المعارين بالإضافة إلى تحديد احتياجات الفريق خلال الموسم المقبل في بعض المراكز التي تحتاج للاعبين جُدد خاصة في مركز المهاجم.



أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 17 ساعة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه