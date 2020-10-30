بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية، حملات صحية مكثفة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة وأقسامها بالإدارات الصحية.

وقامت الحملات بشن حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية. 

ومرت قامت الحملة، على 1260 منشأة طبية خاصة تشمل 600 عيادة خاصة، و30 مستشفى خاص، و170 عياده تخصصي، و55 عيادة علاج طبيعي، و180 مركز طبي، 175 معمل تحاليل طبية، و50 محل بصريات.

واسفر المرور عن استصدار 300 انذار للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة، كما تم إصدار قرارات غلق اداري ل20 منشأة طبية لادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها،كما تم منح تراخيص ل 50 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر اكتوبر الجاري.

وأكد وكيل الوزارة، ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

ووجه، الشكر للمختصين بادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)
بالأرقام.. تفاصيل الحملات الصحية على المنشآت الطبية بالدقهلية (صور)

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المنشات الطبية الدقهلية الحملات الصحية

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