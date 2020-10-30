وزيرا الرياضة والتضامن ومحافظ القاهرة يشهدون مهرجان "قادرون باختلاف في النيل"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:12 م
أسماء قورة
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية وعضو مجلس الشيوخ، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، مهرجان السباحة في مياه النيل تحت عنوان " قادرون باختلاف في النيل"، والتي تقام علي هامش احتفاليات مصر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف".

و أعرب "صبحي" عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الذي يقام علي هامش احتفال مصر بالنسخة الثالثة من قادرون باختلاف والتي تقام تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي من المقرر لها ان تقام في ديسمبر المقبل.

وأضاف أنه يعتبر رسالة سلام من مصر الي دول حوض النيل، حيث يحمل ابناء مصر من ذوي القدرات الخاصة " الاعاقة الذهنية" اعلام الدول التي تتشارك في نهر النيل، والتي يشارك فيها٣٠ شاب وفتاة من ذوي القدرات الخاصة " الإعاقة الذهنية ".

وفي نهاية المهرجان تم تكريم المشاركين من ذوي القدرات الخاصة والمدربين لهم.

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