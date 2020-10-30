الطالع الفلكي الجُمعَه 30/10/2020..كَرنَفَال الشِّتَاء!





*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَل ، ويدخل الثّور فى الحادية عشرة و19 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الحادية عشرة و27 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 21 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 20 بَابَه قبطى ، 30 تِشْرين أوَّل رُومى ، 13 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (بِتِلعَبُو رياضة ؟ بِتِلعبُو إيه؟) - كُنّا عاملين فريئ فالجامعة كُنّا بنلعب صَلَّح.(أحمد راتب من مسحريّة سُك على بناتك-1980)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة.





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر ، بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى....





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





تقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة العَوّا لتدخل منزلة السّمَاك وهى من كوكبة العذراء وتعنى سَمَكَ أى إرتفع ، وتحت يد السّمَاك أربعة نجوم على شكل غراب يسمّونها عرش السّمَاك ، هذه المنزلة معروفة بالسّمَاك الأعزل وسُمّيت كذلك لأنّ هناك منزلة أخرى لكنّها ليست من منازل القمر إسمها السّمَاك الرّامح لأنّ معه رمح ،أمّا منزلتنا هذه فسَمَاك أعزل بغير رمح لكن النجوم بيده تمثل سنابل بيد فتاة عذراء ، تزداد فيه برودة الجوّ وأمطاره غزيرة فى بلاد اليمن بمشيئة الله تَعَالى، تصلح فيه زراعة الشّعير والقمح والبقول والخضار وتسميد الأشجار و حماية خلايا النحل من البرد، تنبت فيه نباتات مُؤذيّة تُسمّى النّشر إذا أكلت منها الجِمَال مَرَضَتْ ، كما تشتهر بقلة ورُود الإبل على المياه لأنها لا تفقد الماء بسبب قلة التعرّق وبدء برودة الجو، وتزداد مواليد النعاج، وفيه إستخراج نبات الفقع غالى الثمن (مثل اللفت أو الجنسنغ الكورى) المشهور بأنّه منشّط جنسى غيرعادى لذا ترتفع أثمانه فى بلاد العرب وبين البدو، تزداد فيه نزلات البرد وأمراض الحساسية الصدرية كالرّبو، و رُبّما إشتهرت تلك المنزلة بأمراض الرّبو بالتوازى مع أمراض الإبل لذلك أشتهرَتْ بالتداوى والعلاجات كما أن رسائل بعض المُنجّمين عن تلك المنزلة لا تفضل الإتصال بالكبراء والأعيان أو البدء بالأعمال الجديدة لكن الحلاقة والتزيين والتداوى والإستشفاء محمودة فى تلك المنزلة فنجوم تلك المنزلة تمثل سنابل أو أعشاب بيد عذراء علامة التداوى والإستشفاء، تقول العرب: إذا طلع السّمَاك وَلّتْ العَكَاك فأجّل حَرَاك،وأصْلِحْ خَبَاك، وَصَوّبْ فَنَاك، فكأنّك بِالفَرْقَدْ أتَاك(العكاك-الحَرّ) ويقصد إنتهاء الحر.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*هالويين إيف ، فى بلاد الغرب

فى الثقافة السّلتيّة الأيرلنديّة القديمة يتم الإحتفال بثمانية أعياد(21 مارس/أوستارا -الإعتدال الربيعى ،21 يونيو/ليثا-الإنقلاب الصّيفِى ، 21 سبتمبر/مابُون-الإعتدال الخريفى ، 21 ديسمبر/يُولى-الإنقلاب الشّتوى) ، وأربعة إحتفالات فرعيّة (بيلتان ، لوغناساده ، سَامْهَايْن/هالووين ، إمبولك).





30 أكتوبر من كل عام هو يوم هالويين والليلة 30 التى تسبقه هى عشيّة/أمسِيَة هذا الإحتفال ، كرنفال الهالويين يأتى بستّة أسابيع قبل الإنقلاب الشتوى ، ليلة الهالويين أوعشيّة الهالويين مُكرّسَة لتذكر الموتى من الأجداد ، القديسين، الشهداء وكل من رحلو عن العالم ولهم ذكرى طيبة فى قلوب الناس ، هى باختصار ليلة التواصل مع الموتى ، لكنّها فى الأصل عيد أو إحتفال يرجع للحضارة السّلتيّة الأيرلنديّة وكان يُسمّى سَامْهَايْن والذى ترجع جذوره لأسكتلنده وهو إحتفال بحصد المحصول مع إتصال بعادات وثنيّة قديمة، هالوين هى كلمة مُشتقة من كلمة هولى- مُقدّس أو الليلة التى تسبق الليالى المُقدّسة ولم يبدأ التوثيق لها إلا فى العام 1556، إختار أنتونى لافاى أحد مُؤسّسى عبادة الشيطان فى الولايات المُتّحدة أهم عيديْن لأتباعه على مدارالعام فى يوميْن هما وول بيرغس ناخت-ليلة وول بيرغس فى الـ 30 من أبريل ، وهالويين 31 من أكتوبر، وكلا اليوميْن يُعتبران ليالى السّحرة والمُشعوذين ورُبّما إختار اليوم كنوع من التحدّى لمُعارضيه.





خلال هذا الإحتفال الذى يُغطى أوروبا وأميريكا الشمالية وكندا يقوم الأطفال بارتداء الملابس الكرنفاليّة المُخيفة والتنقل من منزل لمنزل طارقين الأبواب سائلين صاحب الدار تريك أور تريتينج؟ كتهديد بإلقاء تعويذة شريرة على سكان المنزل أو على ممتلكاتهم إن لم يقم أحدهم بإعطائهم حلوى أو سكاكر، جديرٌ بالذّكر أن اليوم 30 أكتوبر والليلة تحديداً بمشيئة الله تَعَالى تحل الذكرى الـ 46 للماتش الكَوْنِى بين محمّد على كلاى وجورج فورمان فى كِنْشَاسَا زائير من العام 1974 والتى إنتهت بانتصار كلاى فى الجولة الثامنة بالضربة القاضية بعد مُباراة عظيمة بين الغريميْن ، ترجع أهمية هذا اللقاء الرياضى إلى أن كلاى كان يبلغ 32 عاماً من عمره بينما غريمه جورج فورمان 25 عاماً فكانت توقعات فوز فورمان 4 إلى 1 ، بلغت نسبة المُشاهدة فى بثّ تلفزيونى مُباشر واحد مليار مُشاهد على مُستوى العالم و60 ألف مُتفرج فى الملعب وحصدت المُباراة 100 مليون دولار واعتبرت أعظم حدث رياضى فى القرن العشرين وعنوان دعائى "صَخَب فى الأدغال"، 1 أكتوبر 1975 اللقاء الثالث والأخير بين كلاى وجو فريزر فى مانيللا بالفلبين وانتهى بانتصار كلاى واعتُبر من أفضل اللقاءات الرياضية فى تاريخ الرياضة العالمية وأطلق عليها كلاى إسمها الدعائى "رُعب فى مانيللا" وشاهدها واحد مليار مُشاهد ، لاتَبخل عليه بالفَاتِحَة.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: تجنّب المُمَازحة الثقيلة التى قد تؤذى مشاعر الآخرين أو تقلل من هيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقَلّت هَيْبَتُه.





برج الجوزاء: مشاكلك العاطفيّة فى طريقها للحلّ بمشيئة الله تَعَالى إن كنت من أنصار الكلمة الطيبة وباقات الزّهور.





برج السّرطان: بعض الفرص والعلاقات لاينبغى الحسرة عليهم عند فقدانهم خصوصاً إن أنطوت تلك الفرصة أوالعلاقة على شُبهة أو مفسدة.





برج الأسد: الإعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب، العناد والتشبث بعقاب الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ والمُهم عدم تكرار الخطأ.





برج العذراء: مالياً لست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف ، إبتعد عن صيّادى الثروات ومشاريع الإثراء السريع المشبوهة.





برج الميزان: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.





برج العقرب: أنت فى مزاج مواتٍ لفعل الخير سواءً بالتصدّق على الفقراء أو مساعدة صديق فى مأزق، إلتزم الهدوء والصبر فى مناقشاتك مع الحبيب/ة.





برج القوس: عبّرعن إعتراضك إن حدث بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مُهذب ، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.





برج الجدى: تمهّل فى ردودك الكلاميّة ، فى قيادتك لسيّارتك ، فى البيع و الشراء ، فى التوقيع على المستندات ، فى التأنّى السّلامة.





برج الدّلو: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الحوت: ليس كل مايلمع ذهباً، قد تكتشف أن العشب الأخضر فطريات عفنة ،لا تلق بنفسك فى علاقة عمل أوعاطفة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.



