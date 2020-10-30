انتداب المعمل الجنائي لحريق شقة سكنية بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية، لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.





وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبصحبتهم بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.



