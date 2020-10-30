جامعة حلوان تتقدم للمركز السابع مصرياً في تصنيف Qs للجامعات العربية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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استطاعت جامعة حلوان أن تحقق تقدمًا ملحوظًا فى التصنيفات الدولية للجامعات حيث تقدمت الجامعة للمركز السابع محليًا في تصنيف مؤسسة QS الإنجليزية للجامعات العربية من بين ٢٥ جامعة مصرية، كما احتلت الجامعة المركز ٤١ على مستوى الجامعات العربية.

و قد أكد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، على امتلاك الجامعة للعديد من التخصصات النادرة بالإضافة إلى الإمكانات التي تؤهلها لحصد مكانة متميزة، كما أشاد سيادته بما حققته الجامعة من تقدم ملحوظ فى التصنيفات العالمية مؤكدا على سعى الجامعة الدائم للصدارة، حيث تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي مما كان له الأثر الإيجابي على النشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

وأفاد الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، بأن الجامعة شهدت تقدمًا ملحوظًا في التصنيفات العالمية التى تعتمد على عدة عوامل منها السمعة الأكاديمية للجامعة عالميًا، وكذلك السمعة لدي جهات التوظيف، ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين.

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