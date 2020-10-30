إدراج المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة بالكلية في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي ARCIF

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، عن إدراج المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة بالكلية في معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربى ARCIF فى تقرير ٢٠٢٠ واحتلت ترتيبها ١٤٦ من ٦٨١ بمعامل تأثير 0.1039 لتحتل الفئة الوسطى المرتفعة (Q2) وذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وأوضحت أ. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير تحرير المجلة العلمية الاقتصاد والتجارة ان هذا الإنجاز جاء بعد مجهود كبير لإدراج المجلة على بنك المعرفة المصرىEKB وتقييم المجلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المحكمة لتأخذ 6.5 من إجمالى 7 درجات. مضيفة ان المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة هی مجلة علمیة متخصصة ومحکمة ربع سنویة لنشر الأبحاث العلمیة فی تخصصات: المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء وعلاقتها بإدارة الابتکار والتنمیة المستدامة باللغتین العربیة والإنجلیزیة.



