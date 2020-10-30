روسيا تفرض قيودا مشددة على تدخين الشيشة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
روسيا وحظر الشيشة
روسيا وحظر الشيشة
وكالات
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يحظر ابتداء من اليوم الجمعة (30 أكتوبر) تدخين النرجيلة (الشيشة) في الأماكن العامة في روسيا، بما في ذلك المطاعم والمقاهي والحانات.

 

جاء ذلك بناء على تعديل تم إدخاله على قانون "حماية صحة المواطنين من تأثير دخان التبغ وآثار تعاطيه".

 

ويحمل التعديل، الذي صادق عليه البرلمان الروسي في وقت سابق، اسم "حظر تعاطي المنتجات التي تحتوي على مادة النيكوتين أو استخدام النرجيلة (الشيشة) في بعض المناطق والمنشآت العامة".

 

ويهدف التعديل الجديد لتقليص تعاطي التبغ في روسيا والحيلولة دون إصابة المواطنين بأمراض يسببها دخان التبغ والمواد السامة التي يحتويها.

 

ووفقا للتعديلات ستفرض غرامات على المخالفين تتراوح بين 500 و1500 روبل للأشخاص، أما غرامة أصحاب المطاعم والحانات فتبلغ 40 ألف روبل ( نحو 500 دولار) مع احتمال زيادتها حتى 90 ألف روبل.

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