هل توجد أخطاء بمنهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي؟.. الحكومة ترد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أخطاء بمنهج التربية الإسلامية المقرر علي الصف الخامس الابتدائي.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن الصور المتداولة بهذا الخصوص لا تمت للمناهج الدراسية المصرية بصلة.

وشددت الوزارة على أن هناك لجانًا مكلفة بمراجعة كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها للطباعة.

اقرأ أيضًا.. آخر تطورات أزمة فيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 99متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
هل توجد أخطاء بمنهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي؟.. الحكومة ترد
هل توجد أخطاء بمنهج التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي؟.. الحكومة ترد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الحكومة

أخبار تهمك

بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه