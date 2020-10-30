الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس الماضي

تراجعت الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس ، إذ تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على التوقعات الاقتصادية.





كما تضررت المعنويات جراء استجابة مخيبة للتوقعات لإعلانات أرباح شركات تكنولوجيا كبيرة في وول ستريت يوم الخميس، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.8 بالمئة.





وتراجعت أسهم الشركات الموردة لأبل إيه.إم.إس وديالوج لأشباه الموصلات وإنفنيون تكنولوجيز بين 0.6 بالمئة و1.6 بالمئة بعد أن تسبب تدشين أبل (NASDAQ:AAPL) متأخرة هواتف آيفون جديدة متوافقة مع الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول في إرجاء العملاء شراء أجهزة جديدة.





وانخفض سهم إير فرانس-كيه.إل.إم أربعة بالمئة بعد أن كشفت الشركة عن تكبد خسارة فصلية تشغيلية 1.05 مليار يورو (1.24 مليار دولار) وحذرت من قدوم ما هو أسوأ في ظل تسبب ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في فرض قيود جديدة على السفر.



