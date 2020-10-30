وزير المالية الفرنسي : توقعات حدوث إنكماش إقتصادي بنسبة 11% في 2020

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة فرانس إنتر اليوم الجمعة إنه من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد البلاد 11 % في 2020 مقارنة مع توقع سابق بانكماش عشرة بالمئة.





وتتعرض فرنس لحملة مكثفة ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك احتجاجًا على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إبدو للنبي محمد، وقيام سلطات بعض المناطق الفرنسية بنشر هذه الرسوم على مبان عمومية للتضامن مع المدرس القتيل صامويل باتي.



