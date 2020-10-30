وزير المالية الفرنسي : توقعات حدوث إنكماش إقتصادي بنسبة 11% في 2020
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
وكالات
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة فرانس إنتر اليوم الجمعة إنه من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد البلاد 11 % في 2020 مقارنة مع توقع سابق بانكماش عشرة بالمئة.
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