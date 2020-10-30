وزير المالية الفرنسي : توقعات حدوث إنكماش إقتصادي بنسبة 11% في 2020

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
وزير مالية فرنسا
وزير مالية فرنسا
وكالات
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة فرانس إنتر اليوم الجمعة إنه من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد البلاد 11 % في 2020 مقارنة مع توقع سابق بانكماش عشرة بالمئة.

وتتعرض فرنس لحملة مكثفة ودعوات لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وذلك احتجاجًا على دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها مجلة شارلي إبدو للنبي محمد، وقيام سلطات بعض المناطق الفرنسية بنشر هذه الرسوم على مبان عمومية للتضامن مع المدرس القتيل صامويل باتي.

 الحملات خرجت من العالم الافتراضي إلى الواقع، وانضمت لها شخصيات مهمة كما فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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