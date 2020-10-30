بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية

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تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة دكرنس جهودها لضبط مافيا تحارة قش الأرز بعد تعديهم علي شخص وإصابته بشلل عام نتيجة طعنات متفرقه من بينهم طعنة بالظهر.



أصبب محمد غلاب على سعيد بشلل عام علي اثر تعدي تشكيل بلطجية قش الأرز علي اثر تلقيه عدة طعنات احدها في الظهر تسببت في شلل عام



وكان مستشفي دكرنس العام حول الشاب مصابا بطعنات متفرقة بينهم طعنة بالظهر تسببت في حدوث شلل الي مستشفي المنصورة العام





وبسؤال المصاب اتهم محمد ابراهيم الدسوقي، عاطف صلاح ابراهيم، احمد فرج عطيه، محمد محسن بالتعدي عليه وإحداث إصابته



وتمكنت القوات الأمنية بدكرنس من إلقاء القبض على محمد محسن، وتكثف جهودهاةلضبط والهاربين



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 812 14 جنح دكرنس للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات



واكد اهالي خط الشمال دكرنس ومنية النصر ان في الاونه الأخيرة ظهر تشكيل بلطجه في قري مركز دكرنس ومنية النصر فلايستطيع احد بيع القش الا عن طريقهم