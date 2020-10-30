بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة دكرنس جهودها لضبط مافيا تحارة قش الأرز بعد تعديهم علي شخص وإصابته بشلل عام نتيجة طعنات متفرقه من بينهم طعنة بالظهر.

أصبب محمد غلاب على سعيد بشلل عام علي اثر تعدي تشكيل بلطجية قش الأرز علي اثر تلقيه عدة طعنات احدها في الظهر تسببت في شلل عام

وكان مستشفي دكرنس العام حول الشاب مصابا بطعنات متفرقة بينهم طعنة بالظهر تسببت في حدوث شلل الي مستشفي المنصورة العام


وبسؤال المصاب اتهم محمد ابراهيم الدسوقي، عاطف صلاح ابراهيم، احمد فرج عطيه، محمد محسن بالتعدي عليه وإحداث إصابته

وتمكنت القوات الأمنية بدكرنس من إلقاء القبض على محمد محسن، وتكثف جهودهاةلضبط والهاربين

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 812 14 جنح دكرنس للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات

واكد اهالي خط الشمال دكرنس ومنية النصر ان في الاونه الأخيرة ظهر تشكيل بلطجه في قري مركز دكرنس ومنية النصر فلايستطيع احد بيع القش الا عن طريقهم
بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية
بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية
بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية
بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية
بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية
بعد إصابة شخص بشلل.. جهود أمنية لضبط مافيا قش الأرز في الدقهلية

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 21 ساعة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 24 دقيقة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ ساعة و نصف

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 15 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 ص

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه