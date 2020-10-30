ريال مدريد يستهدف التعاقد مع دوناروما

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي تواجد على طاولة ريال مدريد الإسباني بشكل مستمر في المواسم الماضية.


وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني المقرب من ريال مدريد الإسباني إلى أن الملكي حاول في أكثر من مناسبة التعاقد مع دوناروما لكن حلم التعاقد مع النجم الإيطالي لم يتحقق حتى الآن وأنه مع رغبة دوناروما في الرحيل عن قلعة سان سيرو فإن الآمال تعود إلى الملكي في التعاقد معه.


وأكد الموقع الإسباني أن دوناروما في طريقه لعدم تجديد عقده مع ميلان بسبب تعقد المفاوضات بين الإدارة ووكيل أعماله مينو رايولا.


وأوضح الموقع الإسباني أن دوناروما سيدخل الفترة الحرة في عقدة مع ميلان في غضون شهرين ما يعني أنه سيحق له التفاوض علناً مع أي نادي آخر من أجل الحصول على خدماته في صفقة انتقال حر بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الحالي.


وأكد الموقع الإسباني أن ريال مدريد يتابع وضعية النجم الإيطالي في ميلان عن قرب تحسباً للانقضاض عليه والحصول على خدماته في صفقة مجانية على أمل ألا تنجح إدارة النادي اللومباردي في التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو المقبل.

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