وزير الإنتاج الحربي يبحث تصنيع الجرارات مع منسك البيلاروسية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements


بحث المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مع السيد فوفوك رئيس مجلس إدارة شركة "منسك للجرارات" البيلاروسية سبل التعاون فى مجال التصنيع المشترك للجرارات جاء ذلك خلال إجتماع عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف وعدد من قيادات الإنتاج الحربي.

أكد الوزير "مرسي " أن هذا اللقاء يأتى إستكمالًا للتعاون القائم بين شركة منسك وشركة "حلوان لمحركات الديزل" (909 الحربي ) إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي حيث قامت "منسك" بتوريد عدد (51) جرار لمصنع (909 الحربي) لتجربتهم ودراسة الإمكانيات الفنية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من الجرارات، مؤكدًا أن هذه تعد خطوة هامة لتحديد المواصفات الفنية المقترحة المطلوبة للجرارات فى مصر كخطوة أولى وصولًا لنقل التكنولوجيا وتوطين التصنيع بشركات الإنتاج الحربي مستقبلا، وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن أشكال التعاون مفتوحة لتحقيق أفضل نتائج مما يعود على الجانبان بالنفع.

ومن جانبه أعرب سفير بيلاروسيا بالقاهرة سيرجي تيرتنتييف عن سعادته بالثقه المتبادلة بين الطرفين والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات آخرى بخلاف التعاون القائم، مؤكدًا على أن هذا التعاون يعد خطوه هامة لنقل تكنولوجيا تصنيع الجرارات وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربى، بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر.


ومن جانبهم أكد رئيس شركة "منسك" البيلاروسية على إستعداد شركته للتعاون مع شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909) للتصنيع المشترك للجرارات، وأضاف أن الزيارات التى تمت بين الطرفين عكست الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بمصنع (909 الحربي) والتى تعزز إمكانية التعاون الناجح بينهما من أجل توطين صناعة الجرارات فى مصر وصولًا للتصدير مستقبلًا.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يؤكد على ما تشهده العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية القائمة ومنها شركات (ماز، أمكادور، أجروماش،منسك للمحركات) البيلاروسية، مما يعزز رغبة شركات الإنتاج الحربي فى توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل مجالات متعددة، لافتًا إلى أن الوزير "مرسي" أكد على ضرورة حث الشركات البيلاروسية على مزيد من التعاون من خلال مجهودات السفارة.

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 23 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 19 دقيقة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 ص

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه