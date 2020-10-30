أسعار الدواجن اليوم الجمعة 30-10-2020 .. كيلو"البلدي " يسجل 34 جنيه
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الدواجن فى السوق اليوم الجمعة 30-10-2020 ، وسجل كيلو الدجاج البلدى 34 جنيهًا، والساسو 32 جنيهًا، والأوراك 26 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24.
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 30-10-2020
سجل كيلو الدجاج البلدى 34 جنيهًا، والساسو 32 جنيهًا، والأوراك 26 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا.
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو .
وسجلت أسعار البط اليوم 40 جنيهًا للكيلو.
ووصلت أسعار الرومى اليوم 45 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.
وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم مابين 7 و9 جنيهات لكتكوت الأهالي، وبين 9 و11 جنيهًا لكتكوت الشركات.
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