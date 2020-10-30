القوى العاملة: مصري يحصل على 146 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية مشكلة العاملة "محمد.م.ف.م"  وديا مع الشركة التي يعمل بها، وبلغت المستحقات 35 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 146 ألف جنيه مصري تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة ، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات المواطن المذكور لدي الشركة التي يعمل بها ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفوري مع الشاكى الذى أفاد أنه يعمل في وظيفة محاسب فى شركة الأحلام للسياحة البحرية بجدة وقد تم التواصل مع الشركة وتسوية مشكلته وديا والحصول علي مستحقاته البالغة ٣٥ ألف ريال، أي ما يوازي 146 ألف جنيه مصري.  

ووجه المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة فى مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلته .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر القوى العاملة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 18 ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 23 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 ص

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه