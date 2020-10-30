موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
موسيماني
موسيماني
علي خلاف
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وضع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، خطة تطوير فريق الكرة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


خطة تطوير الأهلي مع موسيماني
وطلب موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بشكل رسمي عدم بقاء الثنائى جيرالدو كوستا، وأليو بادجى، بالفريق فى الفترة المقبلة.


من جانبه كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، طلبت من الجنوب إفريقي حسم مصير النيجيرى جونيور أجايى سواء بالموافقة على استمراره مع القلعة الحمراء، أو البحث عن إمكانية تسويقه في الميركاتو الصيفي المقبل.


وأوضح المصدر أن الأهلي أصبح على أعتاب التعاقد مع المغربى بدر بانون، كما يبحث موسيمانى عن ضم رأس حربة جديد.


الجدير بالذكر أن النادي الأهلي، قد حسم التأهل لدور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب إقصاء الوداد البيضاوي المغربي من نصف النهائي.

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