العجز التجاري التركي يقفز 189.6% خلال سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد قد ارتفع بنسبة 189.6 %على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.



