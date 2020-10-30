العجز التجاري التركي يقفز 189.6% خلال سبتمبر الماضي
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
وكالات
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد قد ارتفع بنسبة 189.6 %على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 % فيما قفزت الواردات 23 % مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 % إلى 37.86 مليار دولار.
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