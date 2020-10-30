العجز التجاري التركي يقفز 189.6% خلال سبتمبر الماضي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
العملة التركية
العملة التركية
وكالات
Advertisements
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن عجز التجارة الخارجية للبلاد قد ارتفع بنسبة  189.6 %على أساس سنوي في سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8 % فيما قفزت الواردات 23 % مقارنة مع سبتمبر  2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5 % إلى 37.86 مليار دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 21 ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ ساعة و نصف

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

انخفاض عجز الميزان التجارى التركي بنسبة 63.1%

ارتفاع عجز الميزان التجاري التركي إلى 24.5 مليار دولار

بيانات رسمية تظهر زيادة العجز التجاري في تركيا

ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 182 %

الليرة التركية تخسر 0.5% مقابل الدولار

عجز التجارة في تركيا يقفز 4.56 مليار دولار في أبريل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 ص

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه