محافظ القليوبية يناقش استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب وموسم الأمطار

ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لمتابعة عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والتي تقرر عقدها خلال يومي السبت والاحد الموافقين 7و8 نوفمبر 2020، لبحث ومناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، فضلًا عن التأكد من استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء والمدن مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





حضر الاجتماع، إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير الأمن للأمن العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي مكتب المستشار العسكري للمحافظة، والمرور، والدفاع المدني، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بالمحافظة.





وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته خلال الاجتماع بنهو كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع بجميع اللجان، فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 3 مليون و278 ألفًا و78 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 478 مركز انتخابي يضم 1047 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركز ومدينة وحي.





ووجه السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء المراكز والأحياء، والمتابعة الميدانية على جميع اللجان الانتخابية بمراكز وأحياء المحافظة، والتأكد من جاهزية كافة المقار الانتخابية، وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات، وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب، لافتًا إلى استعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة، ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك مرافق (الإسعاف، وقطاع شبكات الكهرباء، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الغاز)، فضلًا عن استعدادات إدارات الحماية المدنية والمرور وشرطة النجدة.





وأكد الهجان على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين،وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثليهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.





وشدد المحافظ خلال الاجتماع على توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وكذا العمل علي تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن إنتظار لائقة للسيدات وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع ضرورة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يخص (تطهير اللجان، تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، توفير المعدات)، مع الاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة، والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان،





بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة والتنسيق والتواصل مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية، وتقديم الدعم للأطقم المسئولة عن أجهزة التعقيم في كل لجنة وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقر اللجنة الفرعية، وتجهيز مقر اللجنة العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات، وتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتجهيز كافة المقارات.





كما وجه المحافظ مسئولي مديرية التموين بعمل حملات موسعة، والاهتمام بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع التموين بالرقابة على الأدوية والمسلتزمات الطبية والتأكد من توافرها وصلاحيتها، كما وجه الهجان مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والسيول ووضع خطة زمنيه متكاملة لذلك، والتأكد من صلاحية عربات شفط المياه والأمطار والملاحظه الدائمة لإرتفاع منسوب المياه، تحسبا لعدم حدوث مشاكل لا قدر الله، والتنسيق بين مديرية الري والطرق وشركة المياه بالقليوبية لإنشاء مخرات صناعية لصرف مياه الأمطار والسيول إن وجدت.





وحث الهجان، الحضور على الاهتمام دائما بشكاوى المواطنين، والسعي للحل الفوري لجميع مشاكلهم في كافة القطاعات لتحقيق رضا المواطن وراحة ضمير المسئول في ذات الوقت، والاهتمام بمنظومة النظافة وتوافر المعدات وصيانتها ورفع المخلفات بصفة مستمرة، والتصدي بكافه السبل لمواجهة الإشغالات والباعة الجائلين وعمل حملات التطهير والرفع الدائم لجميع الإشغالات للقضاء على العشوائية وتحقيق الانضباط والمظهر الحضاري للشارع في القليوبية.



