مفكر اقتصادي يصدم العالم: التوصل إلى لقاح كورونا لن يكون نهايته

قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن ازمة كورونا لن تنتهي قريبا، وستستمر سنوات وسنوات، معتبرا أن الكورونا مازالت في جولاتها الأولى.





وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا ليس هو نهاية الجائحة، حيث حتى يكون اللقاح فعال في المواجهة، ويقضي على الجائحة يجب أن يحقن به سكان العالم جميعهم في وقت واحد.





وأضاف أنه يجب التأقلم على وجود فيروس كورونا، ووضع نظام حياة مستدام في ظل استمرار الفيروس، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.



