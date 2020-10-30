مفكر اقتصادي يصدم العالم: التوصل إلى لقاح كورونا لن يكون نهايته

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طلال أبو غزالة، المفكر الاقتصادي، إن ازمة كورونا لن تنتهي قريبا، وستستمر سنوات وسنوات، معتبرا أن الكورونا مازالت في جولاتها الأولى.

وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا ليس هو نهاية الجائحة، حيث حتى يكون اللقاح فعال في المواجهة، ويقضي على الجائحة يجب أن يحقن به سكان العالم جميعهم في وقت واحد.

وأضاف أنه يجب التأقلم على وجود فيروس كورونا، ووضع نظام حياة مستدام في ظل استمرار الفيروس، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

إقرأ أيضا..
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99273 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 179 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 107209 حالات من ضمنهم 99273 حالة تم شفاؤها، و6247 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا الفجر الصحة العالمية إصابات كورونا حول العالم

أخبار تهمك

موسيماني يضع خطة تطوير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 12 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 23 ساعة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 21 ساعة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

موضوعات متعلقة

"القومي للبحوث": لقاحات كورونا ستخضع لتجارب معملية دقيقة

الأجناس البشرية.. مفاجأة جديدة عن عقار كورونا المنتظر(فيديو)

طبيب: لقاح سانوفي لن يتم توزيعه قبل يوليو 2021.. والروسي الأقرب (فيديو)

طبيب مصري في موسكو: عدة دول تعاقدت للحصول على لقاح كورونا من روسيا (فيديو)

استشاري أبحاث يكشف سبب الشك في فعالية اللقاح الروسي

باحث أكاديمي: 17 مؤسسة روسية تتنافس للحصول على لقاح كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 ص

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه