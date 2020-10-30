صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أكدت مصادر صحفية، أن إحدى شركات التسويق جلبت عرضاً لإحتراف نجم الأهلي في الدوري الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.


وأشار مصدر مطلع، أن المالي أليو ديانج، نجم خط وسط الأهلي، تلقى عرضاً للاحتراف في الدوري الإيطالي، دون الكشف عن هوية النادي.


وتشهد الفترة الحالية، تألق ديانج بشكل كبير، وظهر ذلك بشكل واضح خلال لقاء الفريق الأخير ضد الوداد البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.


وأوضح المصدر، أن عيون كشافي الأندية الإيطالية بدأت تتابع اللاعب بشكل مقرب بسبب تألقه مع الأهلي مؤخراً.


يذكر أن ديانج انضم للأهلي مطلع الموسم الجاري قادماً من نادي فريق شبيبة القبائل الجزائري، في صفقة بلغت 1.5 مليون دولار.

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