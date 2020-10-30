إنتر ميلان يعلن تفاصيل إصابة لوكاكو

أعلن إنتر ميلان، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، خلال مباراة شاختا دونيتسك الأوكراني.

وتعرض لوكاكو للإصابة خلال مباراة شاختار، الثلاثاء الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي، قال الإنتر: "خضع لوكاكو لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي في معهد هيومنيتاس في روزانو هذا الصباح، بعد مشكلة ظهرت خلال مباراة شاختار".

وأتم إنتر ميلان: "أظهر الفحص أن لوكاكو عانى من إجهاد في فخذه الأيسر. ستتم مراقبة حالته يوميًا".