الهند تكسر حاجز الـ 48 ألف إصابة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند اليوم الجمعة تسجيل 48648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8.09 مليون.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات زاد بـ 563 ليرتفع الإجمالي إلى 121090 حالة وفاة في البلاد منذ تفشي الوباء.

والهند لديها ثاني أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة التي سجلت حوالي تسعة ملايين حالة.

ويتراجع عدد الإصابات في الهند منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر، لكن الخبراء يحذرون من أن الأرقام قد ترتفع مرة أخرى خلال موسم المهرجانات الدينية في البلاد الذي يستمر حتى منتصف نوفمبر.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.