بعد تعرضه لوعكة صحية.. كهربا يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

تمنى محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشفاء إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني.

ويمر تركي آل الشيخ بظروف صحية صعبة خلال هذه الأيام حيث يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج هناك.

وقام كهربا بالرد على تغريدة نشرها آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" قائلاً :"ربنا يرجعك بالسلامة يا حبيب قلبي.

الجدير بالذكر أن علاقة تركي آل الشيخ مع النادي الأهلي انتهت بعدما قام مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب برفع اسمه من قائمة الرئاسة الشرفية للنادي في شهر يونيو الماضي.