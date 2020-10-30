الأجانب يستحوذون علي نسبة 20.16% من تعاملات البورصة علي مدار 4 جلسات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع الجاري والذي إقتصرت جلساته علي 4 جلسات فقط بسبب عطلة أمس الخميس بمناسبة المولد النبوي

وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 4.3% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، 

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.89% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.17% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.40% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.


وسجل العرب مبيعات بالبورصة المصرية  بقيمة 28.2 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 781.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3%، والعرب على 7.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
ومثلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.1%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 13.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وعطلت البورصة المصرية تعاملاتها بالأمس الخميس 29-10-2020 ، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف 
 

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