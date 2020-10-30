إستقرار بأسعار الدولار اليوم 30-10-2020 .. و"كريدي أجريكول" يسجل أكبر سعر للشراء

إستقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 30-10-2020 ، حيث يعتبر اليوم هو عطلة البنوك ، كما أغلقت البنوك تعاملاتها بالأمس بسبب الإحتفال بالمولد النبوي الشريف





ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري الي 15.64 جنيه للبيع و15.74 جنيه للشراء ، ويقدم بنك كريدي اجريكول أكبر سعر للشراء ، حيث سجل 15.66 جنيه ، فيما سجل بنك الشركة المصرفية أقل سعر للبيع وهو 15.74 جنيه









أسعار الدولار اليوم الجمعة 30-10-2020 في البنوك المصرية:









سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولى: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.