إحدى ضحايا هجوم نيس في فرنسا من جنسية أجنبية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن إحدى ضحايا هجوم كنيسة نوتردام في نيس كانت امرأة برازيلية مقيمة في فرنسا.

 

ويبدو أن المرأة البالغة من العمر 44 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، لم تمت على الفور، حيث تعرضت للطعن عدة مرات وتمكنت من الفرار من الكنيسة إلى مطعم قريب، أين فارقت الحياة هناك.

 

وإلى جانب الضحية البرازيلية، قطع المهاجم رأس امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، كانت تذهب بانتظام إلى الكنيسة، أما الضحية الثالثة فهو أب يبلغ من العمر 55 عاما، كان من المقرر أن يحتفل اليوم بعيد ميلاده، وفقا لأحد أقاربه.

 

ويعتقد أن المهاجم شاب تونسي يبلغ من العمر 21 عاما، وصل إلى إيطاليا في سبتمبر الماضي ثم انتقل إلى فرنسا.

 

ويأتي هجوم نيس بعد أقل من أسبوعين على مقتل المعلم الفرنسي، صامويل باتي، الذي عرض أمام تلاميذه كاريكاتيرا مسيئا للنبي محمد، كانت قد نشرته سابقا صحيفة "شارلي إبدو" .

أخبار تهمك

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 19 ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يوم

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 14 ساعة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:01 ص

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه