وزير الداخلية الفرنسي: تصريحات أردوغان الأخيرة تجاوزت الحدود

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، إن فرنسا قد تشهد مزيدا من الهجمات خلال فترة القادمة.

 

وأضاف وزير الداخلية في تصريح، اليوم الجمعة، أنه ليس من الضروري تغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الإرهابية.

 

كما انتقد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة قائلا إنها تجاوزت الحدود.

 

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد ذهب عقله في أعقاب الإساءة للرسول محمد صل الله عليه وسلم.

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