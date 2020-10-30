أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-10-2020

إستقرت أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية تعاملات اليوم الجمعة ،ونستعرض أسعار الخضروات والفواكه بالسوق وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:





كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات.





البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه.





البصل من 3 إلى 6 جنيهات.





الكوسة بين 3 إلى 6.5 جنيه.





الفاصولياء من 3 إلى 6 جنيهات.





الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيه.





الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.





الفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 4.5 جنيه.





الخيار البلدي من 1.75 إلى 2.75 جنيه.





الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.









وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:





البرتقال بلدي من 6 على 12 جنيها.





الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.





جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.





الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.





كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.