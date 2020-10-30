أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-10-2020
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 09:12 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية تعاملات اليوم الجمعة ،ونستعرض أسعار الخضروات والفواكه بالسوق وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 3 إلى 6 جنيهات.
البطاطس من 1.5 إلى 2.5 جنيه.
البصل من 3 إلى 6 جنيهات.
الكوسة بين 3 إلى 6.5 جنيه.
الفاصولياء من 3 إلى 6 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 4.5 جنيه.
الخيار البلدي من 1.75 إلى 2.75 جنيه.
الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدي من 6 على 12 جنيها.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.
كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.
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