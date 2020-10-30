أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2020 .. ارتفاع طفيف خلال التعاملات الصباحية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:41 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
نيفين سمير
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ارتفعت اسعار الذهب في الأسواق المصرية مع بداية تعاملات اليوم وذلك بمعدل جنيه واحد لعيار 21 ، وعيار 24 ، فيما ارتفع الجرام من عيار 21 بمعدل 2 جنيه .

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الذهب في الأسواق المصرية كالاتب 

سجل سعر جرام الذهب  عيار 21 سجل  821 جنيه .
سجل سعر جرام  الذهب عيار 18 سجل 704 جنيهات
 سجل سعر جرام عيار 24  سجل  938 جنيهًا.
 سجل سعر الجنيه الذهب  6568 جنيهًا .
سجل سعر الأونصي 29.181جنيه .


أسعار الذهب العالمي:

وارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 2.8% ليسجل 1.870.8 دولار للوقية .

وأنهت أسعار الذهب تعاملات أمس الخميس، على تراجع مع قوة الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.

وكان المعدن الأصفر ارتفع في وقت سابق من التعاملات مع عدم اليقين الاقتصادي والسياسي لكن البيانات الإيجابية ضغطت على الذهب.


إرتفعت العقود الأجلة للذهب خلال الدورة الآسيويةاليوم الجمعة ، وبحس تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1872.20 للأونصة وقت كتابة الخبر, ارتفع بنسبة 0.22%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1878.30 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1859.45 والمقاومة على USD1913.80.

عقود مؤشر الدولار,الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.06% للمتاجرة به على USD93.918.

في الوقت نفسه على كومكس, ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.30% لتتم المتاجرة به على USD23.430 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.22% لتتم المتاجرة به على USD3.0648 للرطل.

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