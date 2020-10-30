صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

دخل المهاجم الزامبي والتر بواليا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، دائرة اهتمام الأهلي لضمه خلال الفترة المقبلة.





ووضع الأهلي على اللاعب متابعة جيدة خلال الفترة الماضية، من أجل الوقوف على حالة اللاعب كليا، وتم رفع تقرير إلى الجنوب إفريقي بيستو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.





وأبدى موسيماني إعجابة بامكانات اللاعب ومنح لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لفتح التفاوض مع ناديه، الذي انضم إليه مطلع هذا الموسم قادمًا من صفوف نكانا رد ديفلز الزامبي.





بواليا ظهر بشكل لافت خلال موسمه الأول في الدوري المصري، ليخطف الأضواء بعدما سجل 12 هدفًا، رفقة الجونة.





ويحظى اللاعب باهتمام الترجي التونسي وسيمبا التنزاني، لكن إدارة الجونة أرجأت التفكير في العروض التي وصلت للاعب.