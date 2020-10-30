الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

استقر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على أسماء الحكام المرشحين لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتؤكد مصادر مطلعة داخل الكاف، أن الإتحاد الأفريقي وضع المغربي رضوان جيد، لإدارة لقاء النهائي، حال وصل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية.





وحسم الأهلي تواجده بالفعل في المباراة النهائية، بعد أن فاز على نظيره الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 5/1.





بينما ينتظر الكاف، المتأهل من المواجهة الأخرى التي تجمع الزمالك بفريق الرجاء البيضاوي المغربي، والتي حسمها الأبيض ذهاباً في المغرب بهدف دون رد.





وفي حال تمكن الرجاء من الصعود على حساب الزمالك، سيتم استعباد رضوان جيد من اللقاء، وقد يتم إسناده إلى الحكم الجامبي باكاري جاساما.





يذكر أن الكاف أجل مواجهات نصف النهائي والنهائي إلى أجل غير مسمى.