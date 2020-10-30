أمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية (السلوم- سيدي براني)

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 27
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 20 والعظمى 28
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 19 والعظمى 23
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 25
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 27
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 27
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30
درجات الحرارة في السويس الصغرى 20 والعظمى 29
درجات الحرارة في العريش الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في رفح الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31
درجات الحرارة في نخل الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 25 والعظمى 33
درجات الحرارة في طابا الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 16 والعظمى 28
درجات الحرارة في الطور الصغرى 21 والعظمى 30
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 31
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 32
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 19 والعظمى 34
درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 22 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 35
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 35
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 32

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