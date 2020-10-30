رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فتح ملف تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.


ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي، نهاية الموسم الجاري، ويسعى مسؤولي القلعة البيضاء لتجديد تعاقده.


وطلب ساسي من أمير مرتضى منصور، تأجيل ملف تجديد تعاقده مع الفريق، لحين الانتهاء من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


جاء طلب فرجاني ساسي بتأجيل عقده مع الزمالك، من أجل الحفاظ على تركيزه مع الفريق الأبيض، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، رفقة القلعة البيضاء.


وتلقى فرجانى ساسى مجموعة من العروض خلال الفترة الماضية، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك بعد المستوى الرائع الذي يقدمه الدولي التونسي.


ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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