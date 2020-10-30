برشلونة يكشف حجم إصابة نجم الفريق

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن التشخيص الطبي المبدئي لإصابة مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو، والذي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس.

وشعر أراوخو بآلام عضلية بين شوطي المباراة، وتم تبديله بسيرجيو بوسكيتس، في اللقاء الذي فاز به برشلونة بهدفين مقابل لا شيء.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أراوخو أصيب في الفخذ الأيمن في انتظار نتائج الفحوصات لتحديد مدى إصابته.

ويعاني برشلونة في مركز قلب الدفاع، في ظل غياب الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة، ولا يوجد بديل للثنائي جيرارد بيكيه وكليمنت لينجليه.

أخبار تهمك

حقيقة رفض أحمد حجازي الانتقال إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يوم

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب من خطف "منبوذ" بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 22 ساعة

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه