برشلونة يكشف حجم إصابة نجم الفريق









أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن التشخيص الطبي المبدئي لإصابة مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو، والذي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس.





وشعر أراوخو بآلام عضلية بين شوطي المباراة، وتم تبديله بسيرجيو بوسكيتس، في اللقاء الذي فاز به برشلونة بهدفين مقابل لا شيء.





وأعلن برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أراوخو أصيب في الفخذ الأيمن في انتظار نتائج الفحوصات لتحديد مدى إصابته.



