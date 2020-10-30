حقيقة رفض أحمد حجازي الانتقال إلى الأهلي













رفض أحمد حجازي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق والمنتقل حديثا من ويست بروميتش إلى صفوف اتحاد جدة، تأميد رفض عودته إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

















وقد أجري النادي الأهلي العديد من المفاوضات مع حجازي خلال الفترة الماضية قبل انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 20 مليون ريال سعودي.













وقد وقع الخلاف بين الطرفين على الأمور المالية تسبب في فشل عودة اللاعب لناديه السابق بعدما طلب حجازي الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، لكن مسئوولي الأحمر تحفظوا على المبلغ.













وكان نادي الاتحاد قد أعلن ضم أحمد حجازي، قادماً من صفوف وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة في الموسم الحالي.









ولعب أحمد حجازي، مع وست بروميتش ألبيون، 104 مباريات في جميع المسابقات، بواقع 39 مباراة في الدوري الإنجليزي، 56 مباراة في دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، 6 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي و 3 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية.





ونجح حجازى، في تسجيل 4 أهداف مع وست بروميتش، بواقع هدفين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في دورى الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".













ووصل أحمد حجازي، إلى مدينة جدة في ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس، استعداداً للانضمام لصفوف الفرق.





ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الأهلي، في دربي مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.







